Cane e i suoi 4 cuccioli salvati da Oipa in cascina alessandrina

Una mamma di razza lupoide e i 4 cuccioli - di circa 3 mesi - che vivevano tra gli stenti e l'incuria, sono stati sequestrati e portati in salvo dalle guardie zoofile dell'Oipa a Quargnento (Alessandria) e trasferiti in un rifugio, dove attendeno di essere adottati.

Chi li deteneva è stato sanzionato e la proprietaria denunciata per abbandono.

"Nella cascina dove siamo intervenuti - spiega in un comunicato Cristina Destro, coordinatrice dell'Organizzazione per Alessandria - abbiamo trovato la mamma legata a una catena corta, pratica vietata da una legge della Regione, con un pesante lucchetto al collo sotto un portico fatiscente, senza alcun riparo. Quando era in gravidanza, ci è stato detto, è stata abbandonata da una donna che viveva lì in affitto. I nuovi inquilini hanno pensato di tenere la cagnolina che, nel frattempo, aveva partorito, ma nutrendola solo a pane e acqua".

I 4 cuccioli erano, invece, liberi nel cortile circondati da vari pericoli, compreso un grande pozzo scoperto.



