A Novalesa ritrovata una bomba della Seconda guerra mondiale

Una granata di artiglieria, inesplosa e risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata ritrovata da alcuni ventenni a Novalesa (Torino), mentre stavano facendo una passeggiata sulle montagne dalla zona. Il proiettile di artiglieria sarà bonificato dal 32/o genio guastatori di Fossano (Cuneo).

Non è la prima volta che residuati bellici vengono ritrovati a Novalesa: dodici anni fa un ordigno causò un incidente in cui restarono coinvolti due ragazzi del posto, Nicolas Marzolino e Lorenzo Bernard, che riportarono entrambi cecità totale e altre invalidità permanenti. Marzolino è diventato ambasciatore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, mentre Bernard è consigliere, oltre a essere un atleta paralimpico che parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

I ragazzi dopo il ritrovamento del proiettile hanno avvertito Marzolino e Bernard. "Abbiamo subito chiamato le forze dell'ordine - racconta Marzolino - poi siamo andati nel bosco a delimitare l'area. Facendo ben attenzione a non avvicinarci, ma mettendo in sicurezza il bosco, in attesa dell'intervento degli artificieri. Nella nostra zona purtroppo ce ne sono ancora molti, si tratta inoltre di una zona molto soggetta a incendi, durante i quali si verificano spesso esplosioni. Questi boschi sono battuti da cacciatori e appassionati di montagna, gli ordigni sono pericolosi, possono anche esplodere all'improvviso, per questo è essenziale sensibilizzare la cittadinanza per far sì che i ritrovamenti non si trasformino in incidenti com'è successo a me".



