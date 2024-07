Sciopero ferrovie, a Torino paralizzato il traffico regionale

Sono molti i treni cancellati a Torino per lo sciopero nazionale del personale di Fs che ci concluderà alle 21 di questa sera, domenica 7 luglio.

Nella sola fascia oraria compresa tra le 15.45 e le 18.30 non partono dalla stazione di Porta Nuova 1 Intercity per Genova e 11 treni regionali, destinati, con una o più corse in base all'orario, a Bardonecchia (Torino), Milano Centrale, Ivrea (Torino), Savona, Genova Principe, Susa, Ivrea (Torino), Genova Brignole.

Per la stessa destinazione del capoluogo ligure non parte anche un Intercity di metà pomeriggio.

Cancellazioni e ritardi si erano registrati, nelle stazioni torinese, anche nella mattinata.



