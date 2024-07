Le ucraine di I Tennis Foundation sbancano il torneo di Biella

Dominio delle ragazze ucraine di I Tennis Foundation al torneo internazionale Europe Under 16 di Biella, giocato Tennis Europe di Biella, sui campi del 'iFaggi Sport Wellness & Friends'.

Nel singolare si è imposta Polina Kuznietsova sulla connazionale Adelina Nykyforuk bissando poi il successo nel doppio con Arina Yatsuta contro la coppia formata da Adelina Nykyforuk e Mariia Medvedkova.

Dopo l'avvio del programma durante il Torneo di Maestri lo scorso novembre, alla presenza di Ivan Ljubicic, Lorenzo Sonego e Gipo Arbino, le ragazze di I Tennis Foundation for Ukrainian Kids hanno proseguito il loro percorso lavorando in questi mesi sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino sotto la supervisione di Gipo Arbino e dell'ex professionista Stefania Chieppa. Un lavoro "che ha interessato sia la parte tecnica e atletica (con lo staff della Stampa Sporting), sia la parte mentale con l'intervento di Stefano Massari (mental coach di Matteo Berrettini) coadiuvato giornalmente da Simone Bongiovanni, coordinatore del programma e fondatore di I Tennis Foundation".

I Tennis Foundation for Ukrainian Kids è un programma umanitario realizzato grazie ai partner Assist Digital, Barilla, Coop Lombardia, LabLaw e Ljubicic Tennis Academy, in collaborazione con l'Ukrainian Tennis Federation e Laureus Italia, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Cecilia Gilardi e Fondazione BNL, e con il patrocinio di Sport e Salute, Regione Piemonte, Città di Torino e Professional Tennis Registry.

ll programma annuale ha preso il via nel mese di ottobre 2023 e comprende: 8 borse di studio per tennis, scuola, full hospitality e programmazione internazionale e genitori ospitati in Italia 10 mesi di formazione tennistica, atletica, mentale e corsi complementari al tennis; 12 settimane di tornei ITF - Tennis Europe.



