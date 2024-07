Grandine e vento, in Piemonte disagi su autostrade e ferrovie

Piante cadute o pericolanti, ingombri stradali, allagamenti, tetti scoperchiati, grandinate.

Il maltempo ha colpito oggi pomeriggio in Piemonte in particolare la provincia di Alessandria, con decine di chiamate ai vigili del fuoco che hanno impegnato cinque squadre negli interventi.

Problemi e disagi anche sui tratti autostradali della provincia, la A21 Torino-Piacenza e la A7 Milano-Genova, e sulla linea ferroviaria Genova-Alessandria dove è stato necessario l'intervento di tecnici. Grandine in molte aree, compreso il Monferrato. Le criticità maggiori sono state registrate, oltre che ad Alessandria, nelle zone di Quattordio, Frugarolo e Felizzano, al confine con l'Astigiano Anche Torino è stata interessata da un lungo temporale che ha allagato strade e sollevato tombini. In provincia di Novara, a Borgo Ticino, è rimasto chiuso per alcune ore un sottopasso stradale, allagato dalle forti piogge.

Per tutta la giornata il centro funzionale di Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, aveva diramato un allerta gialla per temporali, con grandinate e forti raffiche di vento, in metà del Piemonte.



