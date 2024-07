'Collisioni', si prepara il secondo weekend del festival

Domenica 7 luglio si conclude il primo week-end del festival 'Collisioni' ad Alba. L'appuntamento è per il 13 luglio per la seconda Giornata Giovani, il progetto di Collisioni e Banca d'Alba dedicato ai giovanissimi, con una maratona di oltre 5 ore di concerti non stop, insieme ad alcuni degli artisti di riferimento della fascia 15-23 anni.

A salire sul palco saranno il rapper campione di ascolti Capo Plaza che presenterà in anteprima il suo quarto album, 'Ferite'.

Ma ci saranno anche Anna, regina della Trap italiana. E con lei Artie 5ive, rapper milanese classe 2000 originario della Sierra Leone; Tony Boy, il rapper di Padova classe 1999 segnalato da Rockit come uno dei giovani artisti più interessanti d'Italia, fresco del suo 4° album in studio "Nostalgia" (Export). Sul palco anche Paky, rapper di Secondigliano trasferitosi a Rozzano all'età di dieci anni, arrivato al primo disco di platino con il singolo "Rozzi".

I biglietti di Collisioni sono disponibili online su Ticketone e sugli altri circuiti o presso i punti vendita autorizzati.



