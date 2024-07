Cesana-Sestriere, il miglior tempo è di Stefano Peroni

Stefano Peroni, al volante di una Martini MK32 BMW, vittorioso nel 5° Raggruppamento della Cesana-Sestriere di automobilismo, ha ottenuto in miglior tempo generale nella storica corsa in salita, in 4'48"32. Il pilota fiorentino della Bologna Squadra Corse, aveva già vinto le edizioni 2019 e 2022 della la competizione organizzata dall'Automobile Club Torino, presieduto da Piergiorgio Re.

Piero Lottini su Osella PA9/90 ha ottenuto il 2° tempo generale con il successo in 4° Raggruppamento, davanti a Giuliano Peroni su Osella PA 8/9 BMW, vincitore di 3° Raggruppamento. Il 2° Raggruppamento se lo è aggiudicato il modenese Idelbrando Motti su Porsche Carrera RS ed il 1° il fiorentino Tiberio Nocentini su Chevron B19 Cosworth.

-"Una vittoria difficile per via delle mutevoli condizioni del tracciato - commenta Stefano Peroni - un successo che gratifica il lavoro e le scelte fatte per questa gara che è sempre altamente affascinante ed impegnativa e che oggi ho vinto per la terza volta".



