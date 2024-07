Rissa con ferito a 'Luna Rossa', licenza sospesa 30 giorni

Trenta giorni di licenza sospesa per la 'Luna Rossa', un locale di Bosco Marengo (Alessandria) dove lo scorso fine settimana si è verificata una violenta rissa con il ferimento di un addetto alla sicurezza.

Il provvedimento stato disposto dal questore Sergio Molino per ragione di ordine e sicurezza pubblica dopo una serie di accertamenti svolti da carabinieri e polizia. A partire dal marzo del 2023 risultano furti, liti, aggressioni; per un avventore era scattata una denuncia per il porto di un coltello.





