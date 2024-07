Festa della lavanda nella frazione Ramats di Chiomonte

Festa della lavanda, domenica 7 luglio, a partire dalle 9.30 e fino al tardo pomeriggio, nel territorio di Chiomonte, in valle di Susa. Nel programma della giornata c'è l'escursione guidata (con partenza alle ore 10 circa) al Lavandeto dell'Azienda Agricola Sollier in frazione Ramats. a 1.000 metri di altitudine. Durante l'evento sarà presentato il progetto di coltivazione della lavanda in alta quota, una tecnica autoctona unica nel suo genere volta a riabilitare sperdute zone montane per impreziosirle con i colori e i profumi della benefica pianta; sarà inoltre possibile visitare l'esposizione di prodotti naturali ottenuti dalla distillazione della preziosa pianta officinale (liquore, idrolati, oli essenziali, saponette).





