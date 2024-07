La statua intitolata 'Al Fante d'Italia' è stata imbrattata oggi a Torino in occasione del passaggio di un corteo di studenti Pro Palestina. I partecipanti alla manifestazione sono un centinaio.

Il monumento, opera dell'artista Angelo Balzardi, è stato inaugurato nel 1961 in occasione del centenario dell'Unità d'Italia, ed è posizionato in piazza Duca degli Abruzzi, davanti al Politecnico. Sul selciato è stata tracciata la scritta 'Disertiamo la guerra'.



