Cade mentre pota un albero, operaio grave nel Torinese

Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 9 a Brandizzo, nel torinese, nei pressi del supermercato di via Leini. Un operaio di 57 anni, dipendente di una cooperativa, è caduto da un albero che si stava apprestando a potare. A dare l'allarme sono stati i colleghi.

L'uomo, cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero al Cto in codice rosso.

I carabinieri di Chivasso e gli ispettori dello Spresa dell'Asl To4 stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.



