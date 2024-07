Zoom lancia un crowfunding per salvare gli impollinatori

È dedicato agli impollinatori e alla loro tutela la prima campagna di crowdfunding lanciata dalla Fondazione Zoom , l'ente di ricerca scientifica, divulgazione ed educazione del bioparco Zoom, impegnata nella tutela della biodiversità.

Un'iniziativa che vuole promuovere la sensibilizzazione delle comunità locali sull'importanza della conservazione in natura di queste specie dalle quali dipende il 75% del cibo che mangiamo.

Api, farfalle, bombi, sirfidi e altri insetti sono i giardinieri silenziosi del Pianeta: trasportando il polline da un fiore all'altro, permettono la riproduzione delle piante. Purtroppo però sono a rischio estinzione a causa dei cambiamenti climatici, della perdita dell'habitat per via dell'urbanizzazione e dell'agricoltura intensiva, per nuove malattie e parassiti o la minaccia di specie invasive.

Partecipando alla raccolta fondi, singoli cittadini e aziende possono contribuire concretamente alla realizzazione un corridoio ecologico che permetta agli impollinatori di proliferare sul territorio grazie alla piantumazione di alberi, piante autoctone e fiori che, collegando aree coltivate, boschi e prati, diventerà rifugio, fornendo loro cibo, acqua e riparo.

Il primo obiettivo, di 6.000 euro, permetterà alla fondazione di finanziare il lavoro di un ricercatore, acquistare nove essenze erbacee monocoltura - selezionate per realizzare strisce botaniche di ricerca sperimentale di 300 metri quadrati ciascuna - e cinquanta tra piante erbacee, alberi e arbusti.

Oltre alle semplici donazioni, è possibile finanziare il progetto partecipando a una serie di attività, dall'entrata nella cosiddetta Oasi delle farfalle nel bioparco alla prenotazione di giornate esclusive in compagnia di esperti.





