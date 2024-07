Villa della Regina, al via visite guidate a cantiere di restauro

Nel giardino della Villa della Regina, sulle pendici della collina torinese, è in corso il cantiere didattico per il restauro delle sculture della cascatella della Naiade. A svolgere l'intervento sono le studentesse del primo anno del settore di specializzazione in Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell'architettura della laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali dell'Università di Torino, in convenzione con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale.

Per introdurre il pubblico nella realtà della conservazione del patrimonio culturale, il cantiere didattico di restauro è al centro di due visite tematiche di approfondimento in programma nei giovedì 11 luglio e 5 settembre alle 16.30. La prenotazione è obbligatoria, e il costo della visita è compreso nel biglietto di ingresso alla Villa della Regina.

Le studentesse affrontano le operazioni di studio, documentazione e restauro affiancate da una docente restauratrice e da un gruppo di lavoro interdisciplinare, comprendente anche biologi e geologi, con la supervisione di Chiara Teolato, storica dell'arte, direttrice di Villa della Regina, e Giulia Comello, funzionaria restauratrice delle Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte.

Il gruppo scultoreo al centro del restauro è posto a coronamento della cascatella della Naiade, composto dalle statue di Naiade e Pan in posizione semisdraiata, probabilmente realizzate in marmo di Frabosa. L'insieme è caratterizzato dalla figura femminile che regge un'urna capovolta da cui sgorga l'acqua proveniente dal retrostante Ninfeo del Mascherone. La cascatella, alimentata dall'urna della Naiade, è costituita da una serie progressiva di livelli in pietra che fanno scorrere l'acqua verso una vaschetta di marmo bianco a forma di conchiglia, da cui l'acqua è convogliata in una galleria sotterranea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA