Torino, cinema all'aperto al Valentino con la rassegna Imbarkino

A Torino torna la rassegna ImbarKino, fusione tra Imbarchino e Kino, che in tedesco significa cinema. In programma sei proiezioni cinematografiche gratuite senza prenotazione nel pratone del Parco del Valentino antistante l'Imbarchino. L'appuntamento è alle 21 per sei domeniche, a partire dal 7 luglio. I film sono pellicole d'autore selezionate da Davide Oberto, storico curatore delle sezioni Documentari e Italiana.corti al Torino Film Festival.

L'evento è inserito nell'ambito del programma culturale 'Torino, che spettacolo! Che Bella Estate!' della Città di Torino.

Domenica 7 luglio si inizia con About Last Year (2023), film italiano dei registi Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, per poi proseguire con Gasoline Rainbow (2023), diretto da Bill e Turner Ross, presentato in Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. La terza pellicola in programma è Smoke Sauna (2023) di Anna Hints, Vincitore dell'European Film Awards come miglior documentario. Per il quarto appuntamento sarà la volta di Ouroboros (2015), film palestinese, opera prima di Basma al-Sharif. Il cinema italiano torna protagonista degli ultimi due appuntamenti con Cocoricò Tapes (2023) di Francesco Tavella, che sarà proiettato in collaborazione con il festival Seeyousound, e Comizi d'amore (1963) di Pier Paolo Pasolini.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano ad eccezione di quelli italiani, che saranno sottotitolati in inglese. In caso di pioggia, sono previste due extra date di recupero, il 18 e il 25 agosto.

La realizzazione di ImbarKino - afferma Simone Barisione, direttore artistico dell'Imbarchino - è il risultato di un lungo lavoro di coprogettazione in collaborazione con una rete di individui ed enti della città.



