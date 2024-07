Morto a Casale Alberto Riccio, ex direttore aziende sanitarie

Di professione commercialista, già revisore dei conti negli enti locali e direttore in aziende sanitarie e ospedaliere, Alberto Riccio, morto a 78 anni a Casale Monferrato (Alessandria), era una figura di riferimento per la comunità.

"Persona preparata, educata e sempre corretta, si è spesa molto anche nel mondo dell'associazionismo" ricorda sui social il sindaco Emanuele Capra. Grande tifoso nerostellato, di lui Federico Riboldi - ex primo cittadino e neoassessore regionale - rimarca "la riconosciuta competenza, che lo ha portato a collaborare, ogni qualvolta ce ne fosse bisogno, con sodalizi sportivi, culturali e di volontariato".

Riccio è stato anche socio fondatore della Fabbrica di Santa Caterina onlus, che si occupa della conservazione e valorizzazione della chiesa omonima di proprietà dell'Ente Trevisio. Dal 2010 è impegnata nella raccolta fondi, custodia, apertura, accoglienza e gestione diretta dei restauri. "La memoria di Alberto " sottolinea Marina Buzzi Pogliano, presidente onlus - continuerà a vivere attraverso il lavoro che ha ispirato e le opere che ha aiutato a realizzare".



