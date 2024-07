Mara Cerri firma l'immagine guida del Job Film Days 2024

È di Mara Cerri, illustratrice e autrice di film di animazione, l'immagine guida per il Job Film Days, a Torino dall'1 al 6 ottobre, quinta edizione del festival cinematografico internazionale sui temi del lavoro. Come ormai di consueto, il festival assegna infatti ogni anno a un artista la realizzazione dell'immagine guida. Cerri ha attraversato i libri delle principali case editrici italiane e, nel 2020, ha realizzato il manifesto del Salone internazionale del libro di Torino.

Il festival dedicherà inoltre all'illustratrice un'esposizione al Cinema Massimo, dove nel foyer saranno allestiti quindici suoi lavori. Di questi, tredici sono opere che ha realizzato per La rivista del cinematografo. La mostra sarà visitabile gratuitamente nei giorni del festival, negli orari di apertura del cinema.

L'immagine guida è quella di un'insegnante, uno chef, un'infermiera, un manager e un operaio: semplici figure intente ad affrontare la normale quotidianità. Un rito che si ripete puntualmente e che configura le identità dei personaggi, ma a spezzare questa consolidata routine subentrano ai lati dell'immagine due oggetti: un microfono e una cinepresa, elementi in grado di ribaltare e quasi disturbare completamente la scena. Con questa operazione, l'autrice trasforma i lavoratori in veri e propri attori e la metro nella location di un set cinematografico, facendo convivere sullo stesso piano funzione e rappresentazione, realtà e fiction, mestiere e ruolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA