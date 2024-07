Non solo Di Gregorio per la prima squadra maschile, la Juventus accoglie un nuovo acquisto anche per le Women. Alisha Lehmann infatti è arrivata al J Medical: la venticinquenne svizzera, prelevata dall'Aston Villa, seguirà il fidanzato Douglas Luiz nell'avventura torinese. La classe 1999 è pronta ad aggregarsi alle bianconere, mentre per vedere il centrocampista brasiliano bisognerà attendere ancora perché impegnato in Copa America.



