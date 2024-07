Calcio: Di Gregorio alla Juve, prestito con obbligo di riscatto

Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio è ufficialmente della Juventus, in prestito per un anno dal Monza, a cui vanno 4,5 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre l'obbligo da parte del club bianconero di un acquisto a titolo definitivo "al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025". In questo caso la Juventus dovrà pagare al club brianzolo 13,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per 800mila euro, con un bonus non superiore ai 2 milioni di euro "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Condizioni che hanno "un'elevata probabilità del verificarsi" per cui, "ai fini contabili" l'operazione si puà già considerare a a titolo definitivo da oggi per un importo complessivo pari a 18 milioni.



