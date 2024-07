Altri temporali nel weekend, attesi più forti nel nord Piemonte

Nuovi temporali previsti in Piemonte, dal pomeriggio di sabato 6 luglio e per tutta la domenica 7 luglio. A portare nuvole e precipitazioni - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - è la discesa di una "vasta area depressionaria dal Nord Europa" che "si spingerà col suo bordo meridionale fino alla Spagna" convogliando sul Piemonte "intensi flussi umidi sudoccidentali che, associati ad infiltrazioni di aria relativamente più fredda in quota, determineranno un aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori settentrionali".

Lunedì 8 luglio è previsto tempo "variabile con schiarite in giornata e qualche rovescio nelle ore centrali limitato alle zone montane". Non è prevista alcuna allerta.



