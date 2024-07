Violenza di genere, ad Alessandria un convegno sul Codice rosso

Il comando provinciale dei carabinieri di Alessandria ha ospitato oggi un incontro sul Codice rosso, voluto dal procuratore capo Enrico Cieri.

Presieduto dall'aggiunto Enrico Arnaldi di Balme, è stato coadiuvato dai sostituti Francesco Bruzzone e Lisa Iovane.

Il tenente colonnell Barbara Vitale, della sezione atti persecutori del Racis, ed Elena Paiuzzi, psicologa di Alessandria, hanno illustrato- come spiegato in una nota - alcune linee guida sulle audizioni di minori e delle vittime di reato. L'incontro è stato occasione di confronto pratico sulle problematiche emerse in questo primo periodo di applicazione della riforma, con possibilità di dibattere su perplessità, difficoltà o criticità.

Ampia la platea di addetti ai lavori, in particolare i comandanti delle compagnie carabinieri della provincia e delle stazioni, affiancati dai collaboratori, quotidianamente sul territorio a contatto con il problema delle violenze di genere e, con sempre maggiore professionalità, con chi le subisce.





