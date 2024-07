'Sos cinghiali', raduno Coldiretti al grattacielo della Regione

Centinaia di agricoltori della Coldiretti, giunti da tutto il Piemonte, si sono radunati questa sera davanti al Grattacielo della Regione per chiedere misure drastiche contro i cinghiali "che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende agricole". Prima della manifestazione, con gli interventi dal palco, la giunta della Coldiretti piemontese è stata ricevuta, negli uffici regionali, dal neo assessore dall'Agricoltura Paolo Bongioanni che a sua volta si è poi unito ai manifestanti parlando dal palco allestito in piazza Piemonte, dove la Coldiretti ha portato anche alcuni trattori.

"Il primo incontro da assessore - ha spiegato Bongioanni - è stato a Ceva con il commissario straordinario per la Peste suina africana, per farmi spiegare cosa si deve fare per risolvere il problema. Non voglio che si perda un solo capo suino, se dovesse succedere mi dimetto da assessore".

Bongioanni ha ricordato che "oggi il Senato ha approvato il Decreto per l'agricoltura che ha tra le misure l'aumento di un mese del periodo della caccia e la possibilità di proseguire fino alle 24 la selezione notturna". Contro l'emergenza cinghiali "dobbiamo intervenire in modo drastico - ha aggiunto Bongioanni - e martedì prossimo creeremo un Dipartimento ad hoc, insieme all'assessorato alla Sanità - per le emergenze cinghiali e Peste suina".



