Ginnastica: assoluti a Cuneo, ultimo test prima di Parigi

I campionati italiani assoluti di ginnastica artistica maschile e femminile si terranno da domani al 7 luglio al Palazzetto dello sport di Cuneo, a meno di un mese dai Giochi olimpici di Parigi. La sfida per il titolo nazionale assoluto sarà dunque per gli atleti l'occasione per ultimare la preparazione olimpica.

La presentazione dell'evento, ieri sera a Cuneo, ha visto la presenza del direttore tecnico della nazionale femminile Enrico Casella, dei tecnici azzurri Marco Campodonico e Monica Bergamelli, con le campionesse europee Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Angela Andreoli, insieme alle compagne Camilla Ferrari, Veronica Mandriota, Sofia Tonelli, Giorgia Villa, Martina Maggio e Caterina Gaddi.

"Da campioni europei in carica, sappiamo che anche a livello internazionale gli occhi saranno puntati su di noi, grazie anche alla diretta televisiva - ha affermato Casella -. Dal punto di vista tecnico, ho già qualche aspettativa - ha aggiunto -.

Queste ragazze è da anni che lavorano insieme, con grande impegno, e daranno il massimo e il livello sarà altissimo.

Spetterà poi me il grato - e anche un po' ingrato - compito di selezionare le cinque che andranno ai Giochi olimpici". "Darò il mio meglio, come in ogni gara e come tutte le altre ginnaste per cercare di ottenere il titolo italiano" ha commentato Manila Esposito, protagonista dei recenti Campionati europei, in cui ha collezionato quattro medaglie d'oro, raggiungendo insieme ad Alice D'amato e le compagne Elisa Iorio, Angela Andreoli e Asia D'Amato a uno storico traguardo. Anche la compagna di squadra, Alice D'Amato, Campionessa Assoluta in carica, si è detta "pronta a dare il massimo per questo che sarà anche un test pre-olimpico. Purtroppo in campo gara non ci sarà Asia, ma ormai ci sto facendo l'abitudine" ha detto della sorella, out per un infortunio riportato agli Europei. Grande assente anche Vanessa Ferrari, argento olimpico a Tokyo2021 nel corpo libero, a causa di un problema muscolare.



