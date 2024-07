Fiera del Tartufo di Alba guarda all''intelligenza naturale'

C'è l'"intelligenza naturale" al centro della 94esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, in programma dal 12 ottobre all'8 dicembre. Un concetto esemplificato dalla cultura del tartufo, in rapporto con l'intelligenza artificiale e con il tema sempre presente della sostenibilità.

Per nove settimane, Alba e il territorio torneranno ad animarsi attraverso le innumerevoli proposte dedicate agli amanti dell'oro bianco delle Langhe. La Fiera sarà visitabile tutti i weekend il sabato e la domenica, con l'apertura straordinaria di venerdì 1° novembre. Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre tornerà l'evento "Sostenibilità incrociate", in una veste del tutto rinnovata che coinvolgerà chef e artisti.

Cuore della Fiera rimarrà il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, unitamente alla rassegna Albaqualità, all'interno del Cortile della Maddalena, con un nuovo allestimento. A testimoniare l'impegno sul fronte educativo, la Fiera si farà partner dell'appello "Conoscere per scegliere", lanciato dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo insieme a Slow Food Italia e alla Comunità Laudato Si', per l'inserimento obbligatorio nelle scuole dell'educazione alimentare.



