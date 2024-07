Fiera del Tartufo d'Alba, per le Langhe ricaduta da 42 milioni

La Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba che si tiene ogni autunno nelle Langhe genera una spesa diretta di oltre 18 milioni di euro e un una ricaduta sull'economia della provincia di Cuneo di oltre 42 milioni, di cui 2 milioni circa da attribuire all'organizzazione dell'evento stesso. Sono i dati di uno studio diffuso oggi, a Roddi (Cuneo) alla presentazione della prossima edizione della kermesse, la 94/a.

"La capacità di generare reazioni economiche positive è ancor più messa in risalto dall'entità dei finanziamenti ricevuti che superano di poco i 760.000 euro generando un impatto sull'economia della provincia oltre 50 volte le risorse impiegate".

Inoltre, la valutazione (prudenziale) dell'impatto della comunicazione generata dall'evento elaborata attraverso l'Advertising Value Equivalent, stimato confrontando i valori medi dei listini pubblicitari italiani ed internazionali e applicando i necessari parametri integrativi, ha permesso di attribuire al media coverage della Fiera di 3.654.000 euro, una cifra superiore di 26 volte rispetto al budget di promozione e comunicazione investito da Ente Fiera, pari a 138.608 euro, e di 78 volte rispetto alla spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari sostenuti dalla stessa (46.905 euro).



