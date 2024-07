Evasione fiscale, confiscati beni per 235mila euro a Vercelli

La guardia di finanza di Vercelli ha eseguito un provvedimento di confisca, pari a circa 235mila euro, che il Tribunale della stessa città ha disposto nei confronti di due persone dopo la loro condanna definitiva per plurimi reati tributari.

I due erano riconducibili a una società che aveva beneficiato di un'indebita detrazione dell'Iva, allo scopo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

In concorso tra loro, avevano architettato un sistema di false fatturazioni che, annotate nella contabilità aziendale, avevano generato costi mai sostenuti per oltre 1,3 milioni di euro e, di conseguenza, l'ingente frode.

Inoltre è stato accertato che all'emissione dei documenti fittizi risultava preposta una ditta, operante solo sulla carta ma priva di qualsiasi struttura organizzativa, di operatività e intestata ad un prestanome. Le fiamme gialle hanno confiscato due terreni, somme di denaro giacenti su vari conti correnti, due autoveicoli e di un motociclo.



