'Anche nella cultura i dati possono aiutare il cambiamento'

L'analisi dei dati può generare anche nella cultura un impatto significativo sul benessere individuale e collettivo. Lo conferma una sperimentazione realizzata da Fondazione Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo con le Gallerie d'Italia Torino per la mostra 'Luca Locatelli. The Circle. Soluzioni per un futuro possibile', in collaborazione con l'app AWorld, piattaforma ufficiale di Actnow la campagna delle Nazioni Unite per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030. I risultati sono stati illustrati in un incontro alle Gallerie d'Italia.

"The Circle Challenge" ha avuto come obiettivo il raggiungimento di 300.000 azioni positive per il Pianeta e premiare i partecipanti più virtuosi attraverso un semplice meccanismo che dà la possibilità di riflettere su uno dei temi legati alla transizione ecologica e di comprendere come ogni singola azione possa contribuire a fare la differenza. Coloro che hanno utilizzato l'app sono stati invitati a leggere gli episodi forniti e a rispondere ai quiz proposti al termine di ogni episodio. Hanno avuto la possibilità di accedere a due livelli di premi: ottenere un biglietto d'ingresso gratuito alla mostra e, per i 50 più virtuosi, ricevere il catalogo della mostra.

"La Fondazione crede nel valore dei dati come driver di cambiamento. Abbiamo elaborato una specifica Data strategy che guiderà il nostro lavoro. Ci attendono sfide importanti nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale, dobbiamo continuare a sperimentare per far maturare consapevolezza e per costruire politiche efficaci orientate al bene comune" commenta Alberto Anfossi, segretario generale della Compagnia. "Con The Circle, l'identità delle Gallerie torinesi legata all'attualità, al mondo digitale e alla tecnologia ha incontrato gli obiettivi della Fondazione dando così vita a un'iniziativa che ha reso le persone protagoniste dell'economia circolare raccontata nelle memorabili immagini di Luca Locatelli" spiega Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale Gallerie d'Italia.



