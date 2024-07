Tributo a Faletti di Asti Lirica con il Requiem di Puccini

Asti Lirica, la rassegna dedicata all'opera lirica giunta alla sua seconda edizione, ricorda lo scrittore Giorgio Faletti nel giorno in cui ricorre decimo anniversario della scomparsa con il Requiem di Puccini.

L'appuntamento è per domani, giovedì 4 luglio alle 21, al Teatro Alfieri che ospiterà i celebri Carmina Burana, una delle pagine sinfonico-corali più fortunate del secolo scorso.

L'esecuzione dei Carmina Burana sarà preceduta dal Requiem SC76 per coro, viola solista e organo di Giacomo Puccini. La composizione è stata scritta da Puccini il 15 gennaio del 1905 I Carmina Burana sono una cantata scenica di Carl Orff, composta fra il 1935 e il 1936 e ispirata ad una raccolta di canti medievali goliardici reperita in un codice del XIII secolo e redatta da clerici vaganti e goliardi. "La composizione fa uso percussivo dei pianoforti e dei tamburi ed è divenuta famosa in tutto il mondo rivolgendosi a un pubblico appassionato di magiche atmosfere medievali e musica classica. Domani ci sarà inoltre il nostro speciale ricordo a Giorgio Faletti il quale con affetto, ne sono certo, ci guarderà con Puccini dal cielo" spiega spiega l'assessore alla Cultura Paride Candelaresi.

Interpreti dei Carmina Burana sono il soprano Irene Celle, il baritono Matteo Loi e il tenore Raffaele Feo, guidati dalla bacchetta di Giovanni Di Stefano.



