Sotto i portici del Risorgimento, sfide a scacchi e Rubabandiera

Chi lancia i dadi e va sulla casella 6 viene catturato con Silvio Pellico e sta fermo per un turno, chi va sulla 28 ottiene un passaggio da Cavour in carrozza fino al numero 30. E' il Gioco dell'oca del Risorgimento a cui tutti potranno partecipare gratuitamente - sotto i portici di Palazzo Carignano - dal martedì alla domenica, fino al primo settembre. Si potrà anche fare liberamente una sfida a scacchi, giocare a Rubabandiera e alla Settimana. E' il programma estivo 'Sotto i portici del Risorgimento' messo a punto dal Museo Nazionale del Risorgimento, grazie al contributo della Camera di commercio di Torino, per famiglie, ragazzi, anziani, turisti. "Con questo programma estivo il Museo ha allestito un nuovo spazio aperto, gratuito a beneficio della città e dei suoi abitanti. Giochi, laboratori, iniziative culturali e didattiche prenderanno vita sotto i portici di Palazzo Carignano tra luglio e agosto. I musei sempre di più devono uscire letteralmente dalle proprie mura e progettare per e nella città" commenta Alessandro Bollo, direttore del Museo.

Sono previste anche iniziative come gruppi di lettura, conferenze, laboratori e spettacoli, in collaborazione con le realtà culturali e istituzionali cittadine, come l'Unitre di Torino, e il portico del Museo sarà lo snodo di partenza per le attività dell'estate ragazzi della Compagnia di San Paolo. Nei mesi di luglio e agosto il Museo ospiterà, nelle sale auliche, incontri, spettacoli teatrali e performativi: il 4 luglio alle 17 "Alla tavola dei Savoia: nobili, borghesi, servitori", in viaggio con lo storico Andrea Merlotti; l'11 luglio alle 18.30 "Caro Giacomo, a me sembran tutti matti", spettacolo in forma di concerto per pianoforte, clarinetto e voce recitante, in occasione del centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, con Salvatore dell'Isola; il 18 luglio alle 17 la proiezione del film "A spasso con i fantasmi"; il 25 luglio alle 17 il viaggio intorno al meraviglioso mondo del vermouth.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA