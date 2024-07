La finanza confisca sei aziende nell'Alessandrino

È stata eseguita dalla guardia di finanza di Alessandria la confisca definitiva di quattro società di capitali e due ditte individuali, rapporti bancari e immobili ai sensi della normativa antimafia. Il provvedimento è a carico di due novesi, già noti alle forze dell'ordine. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Torino , sezione misure di prevenzione - su richiesta della Procura di Alessandria.

A partire dal dicembre 2018, per l'operazione Monopoli, sono scattate quattro misure cautelari per altrettanti soggetti indagati a vario titolo per estorsione, cessione di stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori.

I principali indagati, compresi i destinatari dei provvedimenti di confisca, sono già stati condannati dal Tribunale di Alessandria, sentenza confermata dalla Corte d'Appello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA