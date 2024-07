Dal 5 luglio Collisioni, a dare il via sarà Calcutta

E' pronto a partire Collisioni, il festival per i più giovani che, da venerdì 5 a sabato 13 luglio, si prepara ad accogliere ad Alba, in piazza Medford, decine di migliaia di spettatori in arrivo da tutta Italia. A dare il via sarà il re dell'indie italiana Calcutta nell'unica data estiva in Piemonte e Liguria.

La macchina organizzativa è in moto. "Rispetto agli anni scorsi - spiega il sindaco di Alba Alberto Gatto - abbiamo apportato alcune modifiche logistiche per migliorare la chiusura delle strade e il passaggio delle navette. Vogliamo limitare al massimo i disagi per cittadini albesi e lavoratori pendolari, sempre in massima sicurezza. Collisioni è un evento importante, che mobilita migliaia di persone, per questo abbiamo studiato al meglio i flussi e abbiamo lavorato con Prefettura, Questura, organizzatori e polizia municipale".

Sabato 6 luglio a scaldare piazza Medford sarà la musica dei Club Dogo che faranno tappa ad Alba per la loro unica data in Piemonte, mentre domenica 7 luglio tornerà la prima Giornata Giovani, un progetto di Collisioni e Banca d'Alba inaugurato nel 2021. Il cast sarà ricchissimo, con ospiti che vanno dal rapper molisano Nayt al rapper di Pavia Silent Bob. Ci saranno Mida, l'artista emerso nella nuova edizione di Amici e Tedua, artista rivelazione di quest'anno. Il festival si concluderà sabato 13 luglio con una seconda Giornata Giovani, dedicata ai giovanissimi: una maratona di oltre 5 ore di concerti non stop, con alcuni degli artisti di riferimento della fascia 15-23 anni.

A salire sul palco di Collisioni, il rapper campione di ascolti Capo Plaza, ma anche Anna, regina della Trap italiana, e con lei Artie 5ive, rapper milanese classe 2000 di origini sierraleones.

Ci saranno anche Tony Boy, il rapper di Padova classe 1999 segnalato da Rockit come uno dei giovani artisti più interessanti d'Italia e Paky, rapper di Secondigliano trasferitosi a Rozzano all'età di dieci anni, arrivato al primo disco di platino con il singolo Rozzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA