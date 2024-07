Città metropolitana Torino, 30mila euro per manutenzione sentieri

Anche quest'anno la Città metropolitana di Torino ha destinato 30mila euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio costituito dai percorsi escursionistici.

I contributi saranno assegnati contributi a fondo perduto a copertura del 90% dei costi sostenuti da associazioni, comitati formalmente costituiti, sezioni del CAI e altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività nei settori di rete escursionistica interessati dal programma di intervento.

Saranno selezionati e ammessi a contributo, dopo la formazione di una graduatoria, i programmi di interventi di manutenzione ordinaria realizzati nel corso dell'anno 2024.

"Siamo impegnati a valorizzare il patrimonio escursionistico per contribuire allo sviluppo sociale ed economico dei Comuni montani e rurali, vogliamo che siano favorite le attività di promozione turistica e la fruizione corretta degli ambienti naturali. Si tratta di un patrimonio con una diffusione capillare, su cui non sarebbe possibile intervenire senza una partecipazione attiva del volontariato locale, di cui mi piace ribadire l'importanza" commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo Le domande vanno inviate entro il 19 luglio



