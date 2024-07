Ascom, 'spostiamo i saldi nel mese di agosto'

L'Ascom prevede una spesa in Piemonte superiore ai 300 milioni per i saldi con una media a famiglia di 202 euro e chiede di spostare al mese di agosto l'inizio dei saldi estivi.

"Il periodo promozionale estivo prende il via in un contesto complesso. Il cambio di abitudini dei consumi, la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie e il clima anomalo hanno rallentato gli acquisti nei mesi passati, determinando per questi saldi molta attesa da parte dei commercianti. I negozianti stanno già allestendo le vetrine" sottolinea la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa. "Stiamo ragionando su un'ipotesi che potrebbe piacere a molti operatori: l'adeguamento del periodo promozionale ai nuovi trend climatici e alle nuove abitudini dei consumatori spostando l'inizio ad agosto, in modo che a settembre e ottobre si possano ancora fare buoni acquisti e non si debbano mettere in vetrina cappotti e sciarpe, quando abbiamo temperature estive o semi estive" osserva il coordinatore del Gruppo Moda dell'Ascom Roberto Orecchia, titolare dello storico Vestil, in piazza Statuto.



