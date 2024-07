Ancora assalti ai bancomat nel Torinese, due colpi in una notte

Ancora assalti a sportelli bancomat nel Torinese, dopo quelli di poche settimane fa. La scorsa notte a Piossasco è stata attaccata a filiale della Banca Crs - Cassa di risparmio di Savigliano di via Pinerolo e poco dopo, a Barbania, lo sportello delle poste di via Drovetti. Sui due assalti indagano i carabinieri.

Nel primo episodio, a quanto si apprende da fonti investigative, quattro persone hanno fatto esplodere l'Atm per poi fuggire con il bottino - ancora da quantificare - a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Con lo stesso sistema 'marmotta', che consiste in inserire un ordigno all'interno degli sportelli per farli saltare in aria, il colpo è riuscito anche a Barbania.

Visto la vicinanza nei tempi tra un assalto e l'altro tra le ipotesi c'è quella che ad agire alle poste sia stata la stessa banda di Piossasco. Uno degli ultimi colpi era stato messo a segno a giugno a San Raffaele Cimena.



