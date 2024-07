Alessandria, Lorenza Franzino nuovo presidente Amag

Lorenza Franca Franzino è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Amag (acqua, gas, gestione rifiuti) di Alessandria.

Nel decreto di nomina del sindaco Giorgio Abonante - datato oggi e caricato sull'albo pretorio online - si sottolinea come la candidatura, unica pervenuta, presenti notevole esperienza.

Tra gli altri, Franzino ha avuto incarichi in Olivetti, Iren, Finmeccanica e Ansaldo.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale è stata convocata per domani pomeriggio, ma la notizia è filtrata appena postato l'atto sul sito di Palazzo Rosso.

Franzino, ingegnere chimico, prende il posto di Claudio Perissinotto, dimessosi il 12 giugno scorso per motivi personali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA