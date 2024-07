A Bardonecchia concerti di musica classica

Dal 17 al 30 luglio il centro storico di Bardonecchia, cittadina della Valle di Susa a 1300 metri di quota, ospiterà 24 concerti di musica classica.

Occasione, il festival Musica d'Estate, organizzata dal 1995 dalla Fondazione Accademia di Musica, tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento in Italia. La rassegna, a ingresso gratuito e senza prenotazione, regala l'occasione di godere di concerti in altura in un paesaggio incontaminato, dove anche la montagna dà spettacolo.

Durante la settimana alle 16 nel borgo vecchio, presso la Chiesa di S. Ippolito, si alternano concerti solistici di pianoforte con Michele Argentieri (17 luglio), David Irimescu (18 luglio), Alessandro Vaccarino (22 luglio), Michele Chinellato (24 luglio), Marta Cirio (26 luglio), Anna Caterina Binda (29 luglio), Gabriele Rizzo (30 luglio) e di violino con Filippo Bogdanovich (23 luglio). Ci sono poi gli appuntamenti con la musica da camera: venerdì 19 luglio in concerto sono attesi Letizia Gullino violino e Luca Troncarelli pianoforte, e giovedì 25 luglio protagonisti sono Matilde Agosti violoncello e Simone Sammicheli pianoforte.

Ogni pomeriggio, alle 17.45 dal lunedì al venerdì e alle 15.30 durante il weekend, nella Chiesa di Maria Ausiliatrice è previsto un concerto. Mercoledì 17 si comincia con il Quartetto Ocm Academy nell'ambito del progetto Boarding Pass in partnership con l'Orchestra da Camera di Mantova. Si prosegue poi con le esibizioni di giovani musicisti selezionati tra gli allievi delle masterclass di perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello e musica da camera di Musica d'Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma comunicato in loco di giorno in giorno nelle bacheche comunali per le vie della città.



