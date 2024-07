Per il passaggio del Tour de France in provincia di Alessandria sono starti impiegati 65 poliziotti, una quarantina di Carabinieri, 12 Finanzieri; circa 130 operatori delle Polizie Locali, provenienti non solo dal resto del Piemonte ma anche da altre regioni; 5 della Polizia Provinciale, personale Anas e Rfi, 300 volontari attivati dai comuni e dalla Protezione Civili. Sono i numeri diffusi dalla Questura di Alessandria.



