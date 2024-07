Torino vince a calcio, agli Avvocati la Coppa italia forense

Nelle giornate in cui la Nazionale di calcio è avara di soddisfazioni al Palazzo di Giustizia di Torino si festeggia una vittoria: la squadra dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo piemontese ha conquistato la Coppa Italia ai Campionati Forensi che si sono svolti a Gabicce (Pesaro-Urbino) dal 26 al 30 giugno. Oggi il trofeo è stato mostrato nella sede del Consiglio dal capitano, Roberto Capra, e da altri partecipanti alla trasferta in terra marchigiana.

La squadra, con Cesare Mariconda nella veste di allenatore, è stata estromessa dalla corsa verso lo scudetto (vinto da Palermo) da una sconfitta per 0-1 con il Cosenza, ma nella partita decisiva per l'assegnazione della Coppa si è imposta 1 a 0 sulla rappresentativa delle toghe di Barletta-Andria-Trani. Le cronache di parte pugliese parlano di "gara equilibrata e corretta" decisa però da un poderoso colpo di fortuna: un cross sbagliato che è andato beffardamente a infilarsi sotto l'incrocio dei pali. "Certo - commenta Antonio Genovese, dirigente accompagnatore dei subalpini - ma nel complesso, al di là del singolo episodio, abbiamo meritato la vittoria. Quella con il Cosenza è stata la nostra unica sconfitta e anche lì non siamo stati per nulla inferiori agli avversari".

Fra i circa 25 componenti della rosa figurava, come fuori quota, anche un magistrato della procura di Torino, Mario Bendoni, che a detta di tutti ha fornito un valido contributo alla squadra in campo e fuori.

"Si è formato un gruppo splendido - conclude Genovese - con dei ragazzi davvero bravissimi. Credo che con un paio di innesti l'anno prossimo potremo vincere anche il campionato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA