Pnrr, Torino investe 16 milioni per l'inclusione sociale

Investimenti Pnrr per 16 milioni per 23 progetti, di cui 8 rivolti a persone vulnerabili e anziani, 7 a persone con disabilità e 8 destinati ad housing e sportelli sociali per persone in condizioni di marginalità. Sono quelli destinati dalla Città di Torino per la 'missione 5' del Pnrr, dedicata a inclusione e coesione sociale e che serviranno a riqualificare 21 immobili pubblici e 5 del privato sociale e a co-progettare con le realtà del Terzo Settore modelli personalizzati di supporto e cura.

"Obiettivo del nostro mandato - dice il sindaco Stefano Lo Russo - è coniugare dimensione di sviluppo, inclusione e sostenibilità sociale della trasformazione della città. È un grande risultato progettare gli interventi di inclusione sociale andando a intercettare le tante fragilità che oggi abbiamo, dentro un visione di sistema che punta a tenere la città compatta, coesa, a ridurre il divario sociale e contemporaneamente a guardare alla prospettiva di lavoro e sviluppo con i tanti interventi del Pnrr".

"Grazie ai progetti Pnrr il sistema del welfare torinese sarà più solido, diffuso e moderno", aggiunge l'assessore Jacopo Rosatelli citando alcuni degli interventi, come i modelli innovativi di housing sociale per supportare la vita autonoma delle persone anziane integrati con servizi domiciliari che possono comprendere dotazioni tecnologiche, adattamenti domotici e sperimentazioni di telemedicina. O come i servizi per le persone senza dimora, per la distribuzione di beni di prima necessità o per l'accoglienza di famiglie in difficoltà.



