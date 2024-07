Grave incidente sul lavoro a Meina, in provincia di Novara, in zona Vicolo Pozzo, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita, schiacciato, secondo le prime informazioni, da un macchinario mentre stava lavorando in un cantiere ferroviario.

Sul posto il personale del 118 per i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



