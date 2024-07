Oltre cinquecento Swatch per l'asta estiva di Bolaffi

Sono oltre 500 gli Swatch che Aste Bolaffi domani, alle 14.30, metterà all'asta monografica internet live. "Si tratta della più ricca mai organizzata, tra questi, coloratissimi modelli ed edizioni speciali che hanno accompagnato al polso intere generazioni, venduti a partire da 25-50 euro ciascuno", spiegano da Bolaffi.

Si va dallo Swatch Eggs Dream, con la sua scatola di latta a forma di uovo, edizione speciale per la Pasqua 1993, al modello 'polpo"' realizzato nel 2002 per il quarantesimo anniversario di James Bond con bracciale d'acciaio dorato e cinturino bianco, provvisto di barattolo e scatola originali.

L'asta estiva per eccellenza vanta in catalogo, tra gli esemplari più rari, lo Swatch Gnomania con gli gnomi disegnati sul cinturino e la curiosa scatola a forma di fungo e lo Swatch Metrica del 1998 col cinturino che richiama il metro a nastro, posto all'interno della caratteristica confezione originale.





