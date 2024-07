Migranti di ieri e di oggi, mostra a Usseglio, Lemie e Torino

Il Museo Tazzetti di Usseglio celebra i suoi primi 20 anni con una mostra dedicata al fenomeno dell'immigrazione, dalle storiche emigrazioni di tanti italiani all'estero alle esperienze recenti di accoglienza dei migranti, con un riferimento particolare alle valli di Lanzo.

L'esposizione sarà ospitata in tre sedi: oltre a Usseglio (6 luglio - 1 settembre), anche all'ex Confraternita di Gesù a Lemie (20 luglio - 1 settembre) e all'Archivio di Stato di Torino (28 settembre - 27 ottobre).

E' presente una ricca collezione di fotografie, oltre a testi descrittivi, filmati e documenti della storia locale messi a disposizione da alcune persone del luogo, che narrano le migrazioni degli italiani e dei valligiani a fine '800 e inizio '900, fino alle odierne immigrazioni dall'Africa e dall'Asia.

Le immagini sono state scelte e in parte scattate da Mauro Vallinotto in collaborazione con il figlio Lorenzo, curatori della mostra insieme ad Alberto Tazzetti.

Il Museo di Usseglio ospita la parte di mostra riferita al passato. Qui sono esposte anche due sculture di Gabriele Garbolino Rù. A Lemie il tema è rivolto di più all'oggi con fotografie a colori che rivelano la drammaticità dell'esperienza migratoria contemporanea, ma anche la voglia di farcela.

La mostra di Usseglio sarà esposta anche a Torino, e quindi sarà collocata definitivamente a Lemie, il Comune che ha accolto il maggior numero di migranti inviati in Valle di Viù.

La rassegna è accompagnata da un catalogo con riflessioni di Mario Deaglio, Giuseppe Mendicino, Domenico Quirico, e Giuseppe Russo.

Gli organizzatori sono il Museo Civico Alpino Arnaldo Tazzetti, il Museo Diffuso Valle di Viù e Melaediting, con il sostegno della direzione generale degli Archivi di Stato di Torino, dell'Accademia delle Belle Arti di Torino, del Comune di Viù, del Polo del '900 e de La porta di vetro. Sponsor sono i Comuni di Usseglio e Lemie, la Città Metropolitana di Torino, la Camera di Commercio di Torino, Fondazione Crt, Smat, Unione industriali Torino, Filmar, Fra Production spa, Si.co.fer. e Sicurezza&Lavoro srl.



