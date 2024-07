Colpito da forchettata durante una rissa, un ferito in ospedale

Una rissa tra sudamericani e pakistani è finita con il ferimento grave di un peruviano, infilzato in testa, secondo una prima ricostruzione, da una forchettata. È accaduto questa sera nella periferia di Torino, in via Livorno 23, dove i clienti di un paninaro-kebbabbaro, almeno in cinque di origine latinoamericana, si sono scontrati, per futili motivi, con i gestori asiatici.

Uno di questi ha afferrato una forchetta è colpito violentemente il peruviano, che è stato ritrovato dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti immediatamente sul posto, poco lontano dal locale, a terra e privo di conoscenza. L'uomo è stato portato all'ospedale Maria Vittoria in condizioni gravi. Una donna incinta è stata medicata sul posto, mentre altri due feriti hanno rifiutato le cure. Tutti sono stati identificati dai militari dell'Arma.



