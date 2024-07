Cirio, Tour de France in Piemonte corona un lavoro di anni

"Il Tour de France in Piemonte è il coronamento di un lavoro iniziato anni fa. Una occasione enorme ieri per Torino, per il Monferrato, per le Langhe, per il Roero, per l'Alessandrino, e oggi per Pinerolo e le montagne olimpiche.

Milioni di persone di tutto il mondo hanno visto in televisione le due tappe e hanno visto il Piemonte, assaporandone la bellezza grazie ad uno sport meraviglioso come il ciclismo".

Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, commentando le due giornate di presenza del Tour in Piemonte.

"Se siamo riusciti a portare il turismo a essere al 10% del Pil regionale - sottolinea Cirio - è perché dietro c'è un grosso lavoro, di cui gli eventi sportivi sono un tassello fondamentale".

"Non appena finita la pandemia - spiega - abbiamo ritenuto opportuno individuare eventi che dicessero 'il Piemonte c'è e vi aspetta'. Abbiamo visto nel Tour de France questa opportunità, ci abbiamo creduto, abbiamo stipulato un'alleanza strategica con i Comuni di Torino e Firenze e con la Regione Emilia Romagna, e il sogno è diventato realtà".

"La nostra intenzione - rimarca - è far crescere in tutto il mondo la voglia di venire in Piemonte perché in Piemonte si sta bene. E il Tour si è dimostrato uno dei veicoli più efficaci per questa promozione".



