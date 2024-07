'Basta cinghiali', Coldiretti annuncia raduno e corteo a Torino

Un maxi raduno di agricoltori e allevatori piemontesi della Coldiretti è annunciato per la sera del 4 luglio, dalle ore 20.30,davanti al Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Lo slogan della protesta è 'Basta cinghiali", è previsto un corteo di trattori.

Con il presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari, ed il delegato confederale, Bruno Rivarossa, ci sarà l'intera giunta regionale e la referente piemontese, Annagrazia Basile, insieme ad una delegazione di volontari, dell' Associazione Familiari e Vittime della Strada.

"Gli animali selvatici - sottolinea la Coldiretti - trasmettono malattie, distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all'interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Una situazione che ha ormai oltrepassato il limite di guardia con il dilagare della Peste Suina in Piemonte che sta mettendo a rischio l'intera filiera suinicola piemontese".

Per l'occasione il 4 luglio sarà allestita "un'esposizione con le produzioni devastate e i prodotti messi a rischio dall'avanzata senza freni dei cinghiali e verrà divulgato il manifesto con le richieste alla Regione".

Una massiccia partecipazione è prevista dalla provincia di Alessandria: "La presenza degli ungulati non è un problema solo per gli agricoltori, ma per tutti - dicono Roberto Bianco e Mauro Bianco, presidente e direttore provinciale Coldiretti - Un dazio che l'agricoltura non può più permettersi di subire. La situazione ha ormai oltrepassato il limite di guardia".



