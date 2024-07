AlixPartners, entro 2030 brand auto cinesi domineranno mondo

Entro il 2030 i marchi cinesi dell'auto domineranno l'industria con il 33% di share globale e il 13% di quota fuori dalla Cina. Emerge dalla 21esima edizione del Global Automotive Outlook di AlixPartners, società di consulenza globale, presentato oggi.

Il report di AlixPartners evidenzia come in un contesto di volumi in crescita globale al 2,2% annuo fino al 2030, i "nuovi" costruttori cinesi sono forti di prodotti comparabili a quelli dei concorrenti occidentali, ma con costi competitivi, tempi di sviluppo dimezzati, livelli di integrazione verticale maggiore e pieno sfruttamento delle capacità fornite dal progressivo predominio del software all'interno del veicolo. Lo studio prevede inoltre che, entro il 2030, le case cinesi conquisteranno il 12% del mercato europeo, raddoppiando la loro quota del 2023.

Secondo AlixPartners le nuove barriere doganali daranno ulteriore impulso a nuove localizzazioni da parte dei costruttori cinesi in Europa, a partire dalle iniziative già annunciate o in discussione per un totale tra 500 mila e un milione di veicoli all'anno.



