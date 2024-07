A dieci mesi dalla strage di Brandizzo assemblea Cgil a Vercelli

A poco meno di un anno dalla strage di Brandizzo la Cgil convoca a Vercelli una grande assemblea nazionale di lavoratori e delegati che si terrà venerdì 5 luglio. "Abbiamo bisogno di non dimenticare, di continuare a ricordare al Paese che devono aumentare i controlli e le ispezioni, deve cambiare il sistema produttivo. Un sistema buono con prodotti e investimenti buoni genera anche salute e sicurezza. Se si compete solo sul tempo e sul prezzo con il precariato e i subappalti gli infortuni e i morti non diminuiranno", spiega Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte.

"Come dimostra anche l'ultimo incidente di oggi in Piemonte continuiamo ad avere morti negli appalti e nei subappalti.

Abbiamo un incremento dei lavoratori infortunati nei primi mesi dell'anno e prevalentemente riguardano lavoratori precari e del subappalto. C'è una condizione di lavoro, una condizione contrattuale, un sistema di imprese che non consente di tutelare la salute. Abbiamo bisogno di non dimenticare, di continuare a ricordare al Paese che per lavorare si rischia di morire o di infortunarsi", sottolinea Airaudo.

All'assemblea di Vercelli parteciperanno il segretario generale della Fillea, Alessandro Genovesi e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Interverranno anche la segretaria nazionale della Cgil, Francesca Re David, il segretario generale Massimo Cogliandro, Fillea Cgil Torino-Piemonte e Airaudo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA