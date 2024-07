268mila firme 5X1000 alla Fondazione per la ricerca sul cancro

Le firme del 5X1000 in favore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro - destinate all'Istituto di Candiolo Irccs - sono in crescita: nel 2023 sono state infatti oltre 268mila, quasi seimila in più rispetto all'anno prima. Questo garantisce continuità e futuro al lavoro dei 291 ricercatori impegnati nei 40 Laboratori e Unità di ricerca dell'Istituto, dove grazie al 5X1000 sono attivi 9 progetti pluriennali di studio dei principali tumori.

"Questi risultati - sottolinea la presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli - sono la conferma della generosità della comunità e della fiducia che da sempre accompagna il nostro lavoro. Questo ci permette di avanzare giorno dopo giorno nella ricerca, di migliorare le cure e di offrire nuove possibilità a chi è colpito dal cancro. Ogni singola firma rappresenta un supporto decisivo e una concreta speranza per continuare a garantire l'eccellenza dell'Istituto di Candiolo. Grazie a terapie sempre più personalizzate ed efficaci, e a una ricerca sempre in continuo sviluppo, - conclude Allegra Agnelli- l'oncologia sta vivendo una fase di profonda evoluzione: questo deve spingerci a unire tutte le nostre forze per costruire un futuro più sicuro e sereno, per curare sempre più persone e farlo sempre meglio".



