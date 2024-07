Minaccia con un coltello i clienti di un locale, arrestato

Un uomo di 37 anni, armato di un coltello da cucina, è stato arrestato dai carabinieri di Sestriere e di Cesana (Torino), intervenuti dopo una segnalazione per un tentativo di aggressione.

Apparentemente senza motivo, il 37enne si era scagliato contro alcuni clienti di un locale. Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, in piazzale Kandahar a Sestriere, l'uomo appena li ha visti ha lasciato cadere il coltello a terra, ma ha comunque opposto resistenza.

I carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Il 37enne è stato condotto in carcere a Torino in attesa della direttissima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA