Maltempo a Torino, albero sradicato cade sulle auto

Un'enorme quercia completamente sradicata è caduta sulla strada, colpendo tre auto parcheggiate.

È uno dei danni causati dal violento nubifragio che si è abbattuto questa sera su Torino. La caduta del grosso albero si è verificata nel quartiere Vanchiglietta, in corso Brianza, fra corso Belgio e via Oropa.

Non sono rimaste coinvolte persone, al momento il tratto di strada è stato chiuso dalla polizia municipale e si attendono i vigili del fuoco per rimuovere la pianta.



