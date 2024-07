Kappa Futurfestival dal 5 al 7 luglio al Parco Dora di Torino

L'undicesima edizione del Kappa FuturFestival, festival di musica elettronica che si svolgerà al Parco Dora di Torino dal 5 al 7 luglio, stringe un legame con il mondo dell'arte attraverso iniziative in collaborazione con alcuni dei più celebri nomi del panorama artistico e fotografico.

Sul Kosmo Stage sarà protagonista l'installazione Dance First Think Later, a cura di una delle artiste italiane più riconosciute a livello mondiale, Marinella Senatore. "Il progetto - spiega l'artista - è ispirato alle luminarie del Sud Italia, che prima ancora di essere usate come decorazioni per le feste religiose avevano nel loro significato più pagano l'idea della riunione in piazze che non esistevano ma erano create da queste architetture effimere. Sulla sommità del palco ci sarà un sole, citazione del Bread and Puppet Theater statunitense: è un messaggio che invita all'empowerment e all'emancipazione".

Grazie alla collaborazione con la piattaforma Blackdove, sarà esposta sui totem una selezione di opere d'arte di Beryl Bilici, Framemaker, Jamie Scott, Gizem Dogan, Lorem Ipsum, Geren, OZ, Marco Zagara, Mümün Keser e Jacopo di Cera.

Sul fronte della fotografia, Oliviero Toscani esporrà per la prima volta su un palco il suo never ending project Razza Umana, che raccoglie 150 ritratti di persone di 146 nazionalità scattati nelle edizioni passate del festival. Ali Demirel mixerà dal vivo sui palchi una selezione di 250 opere d'arte digitali.

Saranno inoltre presenti al festival celebri fotografi, in preparazione di progetti per le prossime edizioni.

Il festival è prodotto da Movement Entertainment. I biglietti sono disponibili sul sito kappafuturfestival.it/tickets.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA